РИАМО (МЫТИЩИ) - 21 июн. В городском округе Мытищи усилен контроль за ценами на социально значимые продовольственные товары, сообщается на сайте администрации горокруга.

О том, какие мероприятия в связи с этим проводит управление потребительского рынка и услуг администрации городского округа, рассказала его начальник Любовь Сабирзянова.

Сотрудники управления на постоянной основе осуществляют мониторинг цен на социально значимые продовольственные товары первой необходимости. Проверкой охвачено 137 продуктовых магазинов. В прошлом году отслеживались цены по 9 товарным позициям, в этом – по 29.

Средняя минимальная цена на некоторые продукты в сетевых магазинах такова: говядина – 510 руб./кг, огурцы – 120 руб./кг, картофель – 24 руб./кг, морковь - 34 руб./кг. По официальным данным Мосстата, среди продуктов питания в апреле текущего года по сравнению с мартом снизились цены на следующие товары: помидоры – на 5,9%, апельсины – на 3,7%, груши – на 2%, огурцы – на 1,6%.

Мониторинг цен проводится и на трех рынках. Это «ЭкоБазар», расположенный на бульваре Ветеранов, «СБ Щит» на Шараповском проезде и Мытищинская ярмарка на Осташковском шоссе. Средняя минимальная стоимость здесь следующая: говядина – 340 руб./кг, свинина – 276 руб./кг, куры – 178 руб./кг, рыба – 186 руб./кг, картофель – 46 руб./кг, морковь – 53 руб./кг.

Сабирзянова отметила, что на этих розничных рынках в продаже всегда свежие отечественные продукты питания, привезенные из фермерских хозяйств Подмосковья и близлежащих регионов. Они в отличие от импортных пользуются большим спросом у мытищинцев.

Периодически в управление поступают жалобы от бдительных граждан на объекты торговли, в которых продавцы без индивидуальных средств защиты отпускают товары. Этот вопрос держат на контроле. Ежедневно проводятся проверки в торговых сетях и магазинах.

Соответствующие материалы с фотофиксацией в режиме онлайн посредством специального приложения направляются в министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области для принятия соответствующих мер воздействия на организации, нарушающие рекомендации Роспотребнадзора.