РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 21 июн. Госавтоинспекторы и сотрудники отдела по делам несовершеннолетних рассказали гражданам в СНТ и дачных поселках подмосковного Красногорска, как безопасно ездить на скутерах и велосипедах. Об этом сообщили в отделе ГИБДД УМВД России по горокругу.

В садовых товариществах и дачных поселках подмосковного Красногорска автоинспекторы совместно с сотрудниками отдела по делам несовершеннолетних провели тематические беседы по правилам дорожного движения и организации безопасного отдыха. Во время рейда сотрудники Госавтоинспекции обратили внимание отдыхающих на ситуации, которые могут привести к дорожно-транспортным происшествиям и тяжелым последствиям.

Полицейские рассказали, какие виды дорожных аварий чаще всего происходят во время загородного отдыха и разъяснили основы безопасного передвижения на скутерах, велосипедах и средствах индивидуальной мобильности.

В свою очередь, инспекторы по делам несовершеннолетних рассказали о правовых аспектах в случае выявления несовершеннолетнего водителя мототехники, призвали взрослых быть ответственными за жизнь подростков и обеспечить безопасный отдых детям.