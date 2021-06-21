РИАМО - 21 июн. Центробанк борется с ростом инфляции с помощью ключевой ставки, а печатание денег приведет к еще большему росту, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

«Конкуренция очень важна для снижения инфляции. Над этим работает правительство. А денежно-кредитная политика влияет только на спрос. Это, кстати, и ответ на вопрос о том, почему бы ради роста экономики не напечатать и не раздать всем денег. Спрос вырастет, а предложение нет, и будет только рост инфляции вместо роста экономики», - сказала Набиуллина в интервью kp.ru.

Также она отметила, что надолго нельзя замораживать цены. По ее словам, это может привести к дефициту и возникновению черного рынка.

Набиуллина напомнила о советских временах, когда официальные цены были зафиксированы, но по ним невозможно было удовлетворить спрос. Был дефицит различных товаров.

Кроме того, она добавила, что кратное увеличение цен, например, на жилье носит временный характер.

Аналитики спрогнозировали в РФ инфляцию 4,85% на конец года>>