РИАМО - 21 июн. Для обеспечения комфорта и безопасности парков в Подмосковье существует регламент их содержания при высокой посещаемости в будние дни и в выходные дни, сообщил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

«Наша задача максимально создать комфорт и безопасность для жителей в парках. У нас существует регламент содержания парков при высокой посещаемости на будние дни и на выходные и праздничные. Это те мелочи, на которые каждый день необходимо обращать внимание, чтобы создавать общее положительное настроение», - сказал Хайкин в ходе совещания губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Согласно регламенту, в будние дни в парках Подмосковья три раза в день ведется уборка урн, обслуживание туалетов, два раза в сутки - устранение неисправностей элементов благоустройства, и каждый день убирают территории торговых объектов и места массового скопления людей.

В выходные и праздничные дни уборка урн, обслуживание туалетов ведется четыре раза в сутки, а устранение неисправностей элементов благоустройства и уборка территории торговых объектов и мест массового скопления людей - два раза в сутки.

Также для обеспечения комфорта посетителей парков необходимо контролировать состояние парковок, работу системы безопасности в парках, устанавливать дополнительные точки продаж еды и напитков с возможностью безналичного расчета, устанавливать защитные элементы от солнца, а также благоустраивать пикниковые зоны.

За первые полгода текущего года парки Подмосковья посетили 15 млн человек.