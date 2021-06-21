РИАМО - 21 июн. За месяц велопатруль сообщил о 379 неисправных светофорах и знаках, а также зафиксировал 73 случая неправильной парковки автомобилей, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Еще больше водителей представители велопатруля убедили перепарковать автомобиль правильно.

Кроме того, велопатруль помог 6 велосипедистам с мелким ремонтом и оформил европротоколы на 8 аварий.

«Если видите наши черные велосипеды, не стесняйтесь обращаться. Вам обязательно помогут», - напомнили в Дептрансе.

Центр организации дорожного движения столицы открыл очередной сезон работы велопатруля на дорогах Москвы 17 мая. Велопатруль будет работать до конца велосипедного сезона.