РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 21 июн. Футбольный клуб «Зоркий» из подмосковного Красногорска поднялся на вторую строчку турнирной таблицы чемпионата Московской области, обыграв соперников из Мытищ в 11 туре. Об этом сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

Матч с ФК «Звягино» (Мытищи) 11 тура среди команд Лиги А прошел в Красногорске на стадионе «Машиностроитель» 19 июня.

Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу ФК «Зоркий». По итогам матча красногорский клуб поднялся на вторую строчку в турнирной таблице чемпионата Московской области. Всего за 11 сыгранных туров команда набрала 22 очка, что на 9 очков меньше чем у лидера состязания - ФК «Балашиха».

Следующий матч предстоит сыграть с ФК «Кобарт-Лобня-2», который занимает 8 место.

С победой из Балашихи вернулись и юные футболисты КСШОР «Зоркий» («Зоркий-2»), где они одержали победу над СШОР Метеор (городской округ Балашиха) со счетом 1:3.

На данный момент обе красногорские команды входят в тройку лидеров турнирных таблиц.