РИАМО - 21 июн. Последний компонент вакцины от коронавируса получили более 60% всех сотрудников «Мострансавто», сообщил гендиректор предприятия Владислав Мурашов.
Выездные пункты вакцинации уже долгое время посещают автопарки. Также предусмотрена программа мотивирования сотрудников на получение прививки.
Ранее главный государственный санитарный врач по Московской области Ольга Микаилова подписала постановление, согласно которому обязательную вакцинацию от коронавируса должны пройти не менее 60% от общей численности сотрудников, занятых в сферах торговли, услуг, образования, здравоохранения и ряде других.
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21 ИЮНЯ
- Опубликована карта выявленных за сутки случаев Covid‑19 в Подмосковье:
- Названы ведомства‑лидеры Подмосковья по числу вакцинированных сотрудников. В зеленой зоне находится 15 ведомств.
- 33 заявки на выездную вакцинацию от Covid‑19 подали в Подмосковье. Подать заявку на выезд мобильной бригады по вакцинации может предприятие или СНТ.
- Еще 3098 пациентов выздоровели после коронавируса в столице. За сутки госпитализировано 1656 Covid‑пациентов.
- Более 42 тыс человек привились от Covid‑19 за три дня в Подмосковье. В целом темпы вакцинации увеличились в 2–3 раза на территории всего Подмосковья.
- 11 тыс человек подали заявки на участие в розыгрыше подмосковной квартиры после вакцинации. В Подмосковье разыграют трехкомнатную квартиру среди тех, кто сделает прививку от Covid‑19.
- Темпы вакцинации от Covid‑19 на подмосковных предприятиях увеличились. Региональные предприятия могут подать заявку на вакцинацию от коронавируса непосредственно в самих организациях.
- За сутки в России зарегистрировали 17 378 случаев коронавирусной инфекции.В Подмосковье выявили 1 811больных. В Москве - 7 584.
- Еще 1,5 тыс коек для Covid‑пациентов планируют развернуть в Подмосковье до 10 июля. Среднесуточное количество госпитализаций пациентов с коронавирусом в регионе составляет чуть более тысячи человек.
- Подмосковье своевременно получает новые дозы вакцины от Covid‑19:
- В Москве проведут исследование вакцины «Спутник V» для подростков. Оно продлится год.
- Обязательную вакцинацию могут распространить на московских производителей и поставщиков. У многих производителей есть распределительные центры, которые относят к торговле.
- Прививку от Covid‑19 можно сделать в 7 столичных офисах «Мои документы». Также вакцинироваться можно в поликлиниках, ТЦ, частных медцентрах, павильонах «Здоровая Москва»
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