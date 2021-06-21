РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 21 июн. Жители подмосковного Красногорска могут принять участие в онлайн-голосовании по вопросу благоустройства лесопарковой зоны в микрорайоне Изумрудные холмы, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

В 2021 году запланировано благоустройство лесопарковой зоны у микрорайона Изумрудные холмы. Для того, чтобы обновленный парк был максимально комфортным для жителей, администрация округа проводит онлайн-голосование по обустройству данной территории.

Принять участие в опросе можно по ссылке.

В нынешнем году также будет произведен капитальный ремонт дороги от Волоколамского шоссе до микрорайона «Митино О2» в деревне Сабурово.