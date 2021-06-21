РИАМО - 21 июн. Двое инспекторов ГИБДД из подмосковного городского округа Электросталь экстренно доставили в больницу 2-летнего ребенка, который задыхался, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Старший инспектор отдельного взвода младший лейтенант полиции Айрат Галимов и инспектор отдельного взвода лейтенант полиции Александр Кошенков в районе одного из домов на ул. Победы увидели машину. Водитель этого автомобиля привлекал внимание и просил о помощи светом фар.

«Сотрудники Госавтоинспекции подъехали к транспортному средству и увидели за рулем взволнованную женщину, у которой в салоне находились трое несовершеннолетних детей. В слезах она пояснила, что ее 2-летний сын проглотил рублевую монету и задыхается. Оказалось, что семья из другого города и это затруднило поиски ближайшего медицинского учреждения», - сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Полицейские немедленно посадили малыша в патрульный автомобиль, включили мигалки и сирену и доставили его в городскую больницу. Когда они убедились, что с ребенком все в порядке, то вернулись на маршрут патрулирования.