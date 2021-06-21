РИАМО - 21 июн. За первое полугодие текущего года парки Подмосковья посетили более 15 млн человек, число посетителей растет, сообщил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

«У нас с каждым годом растет посещаемость парков. Только за первое полугодие парки Подмосковья посетило более 15 млн человек. Это в 1,5 раза выше, чем в прошлом году», - сказал Хайкин в ходе совещания губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Он отметил, что чаще всего в Подмосковье посещали парк Пехорка в Балашихе, парк Толстого в Химках, городской парк в Богородском.

С 2013 года в Московской области был разработан и стартовал проект «Парки Подмосковья» как комплексный проект обустройства зон отдыха жителей.

«За время работы программы «Парки Подмосковья» в подмосковных парках реализовано более 3,5 тыс. разнообразных элементов, которые наполняют парк и позволяют комфортно проводить время: это входные группы, парковки, спортивные площадки, зоны отдыха, аттракционы, фонтаны, туалеты, скейт-парки и так далее», - подчеркнул министр.

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