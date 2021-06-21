РИАМО - 21 июн. Питьевую воду раздают на некоторых станциях метро и МЦК из-за жаркой погоды, установившейся в мегаполисе, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

В Московском регионе установилась аномально жаркая погода. Среднесуточная температура ожидается выше климатической нормы более чем на 7 градусов. В регионе объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности.

Питьевую воду раздают на наземных станциях Филевской линии, на станциях «Кунцевская» и «Измайловская» Арбатско-Покровской линии, «Выхино» Таганско-Краснопресненской линии, «Бульвар Адмирала Ушакова», «Бунинская Аллея», «Улица Скобелевская» Бутовской линии.

А также воду можно взять на платформах МЦК: «Стрешнево», «Панфиловская», «Лихоборы», «Окружная», «Владыкино», «Бульвар Рокоссовского», «Андроновка», «Нижегородская».

Москвичам советуют по возможности не заходить в общественный транспорт, пока температура не спадет.