РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 21 июн. В рамках партийного проекта «Здоровое будущее» депутат Мособлдумы Владимир Шапкин и молодогвардейцы поздравили щелковских врачей с их профессиональным праздником, сообщает пресс-служба местного отделения партии «Единая Россия».

В день праздника активисты и молодогвардейцы встречали медицинских работников, которые борются с коронавирусной инфекцией, на входе в корпус и дарили шоколадки.

«Невероятно жаль, что из-за ухудшения эпидемиологической обстановки нет возможности поздравить всех медиков так, как они того безусловно заслуживают. Вот уже второй год эти отважные люди встречают профессиональный праздник на работе. Снова открыты инфекционные отделения и появляются «красные зоны». Вновь круглосуточно врачи и медсестры борются за жизни пациентов. Это настоящий подвиг. Я благодарю всех специалистов за их мужество и неравнодушие. Желаю сил, терпения, благополучия и, конечно же, здоровья медикам и их семьям», — сказал Шапкин.

Кроме того, депутат поздравил с праздником директора Щелковской областной больницы и передал почетные награды и подарки для коллектива от имени Мособлдумы.