РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 21 июн. В Домодедове 6 выпускников школ получили высший балл на ЕГЭ по русскому языку, сообщила начальник управления образования администрации округа Елена Болмазова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

100 баллов получили Арсен Закарян из Домодедовской школы №1, Камилла Пичугина из школы №4, Алсу Сендикаева и Софья Семенова из гимназии №5, а также Анна Чермошенцева и Гор Аперян из школы №7.

Камилла Пичугина также получила высший балл на ЕГЭ по литературе.