РИАМО - 21 июн. Самыми популярными темами обращений жителей Подмосковья в социальных сетях за неделю стали благоустройство, транспорт и медицина. Так, снизилось число обращений по благоустройству, сообщила министр правительства Московской области по информационной политике Анастасия Звягина.

«Количество обращений жителей в социальных сетях почти не изменилось. Самое большое количество обращений мы получаем по темам благоустройства, дорог и транспорта, и медицины. Самый большой рост за прошлую неделю показали темы медицины, энергетики и экологии», - сказала Анастасия Звягина в ходе совещания губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Она добавила, что число обращений по благоустройству уменьшилось на 13%. ​

Сейчас идут летние каникулы, и многие дети проводят свой досуг на улице, поэтому за последние две недели в систему «Инцидент» поступило много обращений по поводу состояния дворовых территорий.

«Число обращений в категории «Оперативное решение жителей» <…> у нас снизилось значительно», - отметила Звягина.

Ранее Воробьев подчеркнул, что парки и скверы должны быть комфортными и гармоничными для жителей Подмосковья, также там необходимо соблюдать все санитарные нормы. В парках должны быть установлены удобные скамейки и созданы другие необходимые условия для комфорта местных жителей.