РИАМО - 21 июн. Водители раменского филиала «Мострансавто» лидируют по числу вакцинированных, там привито 607 сотрудников, передает корреспондент РИАМО.

«На сегодняшний день в Раменском ПАТП привито 54% сотрудников, цифра в 60% будет достигнута на днях. Уже вакцинировано 607 сотрудников. В этом плане это наш лучший МАП, который мы ставим в пример», — сказал генеральный директор «Мострансавто» Владислав Мурашов.

Водителей активно мотивируют вакцинироваться. Среди тех, у кого есть сертификат о получении второго компонента препарата, разыгрывают смартфоны.

«Мы не в первый раз проводим выездную вакцинацию, это уже 6-7 раз. Это делается для удобства водителей, так не нужно ходить в больницы и поликлиники и стоять в очередях. При каждом визите мобильного пункта у нас всегда много желающих вакцинироваться», — сказал директор МАП №4 города Раменское филиал «Мострансавто» Денис Кузьмин.​

В Подмосковье наращиваются темпы по вакцинации от коронавируса на предприятиях, лидерами по вакцинации на предприятиях являются Пушкино, Раменское и Подольск.