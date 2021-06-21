РИАМО - 21 июн. В зеленой зоне находится 15 ведомств Подмосковья, где количество вакцинированных сотрудников составляет больше 40%, сообщила заместитель председателя правительства Московской области – министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

«Сотрудники центральных исполнительных органов государственной власти. В зеленой зоне находится 15 ведомств, это те, где вакцинированное количество человек - свыше 40%. Наибольший охват – это комитет по конкурентной политике, Минимущество, комитет лесного хозяйства», - сказала Стригункова.

Ранее главный государственный санитарный врач по Московской области Ольга Микаилова подписала постановление, согласно которому обязательную вакцинацию от коронавируса должны пройти не менее 60% от общей численности сотрудников, занятых в сферах торговли, услуг, образования, здравоохранения и ряде других.

Чтобы подать заявку на вакцинацию от коронавируса, подмосковным предприятиям нужно заполнить форму на сайте по профилактике коронавируса Минздрава Московской области.

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