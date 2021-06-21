РИАМО – 21 июн. Среднерусский банк ПАО Сбербанк поздравил медицинских работников с профессиональным праздником, организовав для главных врачей и ведущих специалистов медучреждений, а также представителей региональных министерств здравоохранения, специальный показ спектакля «Не бойся быть счастливым» на сцене Московского государственного академического театра «Русская песня», сообщает пресс-служба Сбера.

Мероприятие было организовано с соблюдением всех действующих мер и рекомендаций по профилактике коронавируса.

«Таким необычным образом в этом году мы бы хотели поздравить и поблагодарить за нелегкий труд тех, кто постоянно стоит на страже нашего здоровья. От себя лично и от всего нашего коллектива хочу выразить огромную благодарность всему медицинскому персоналу за их нелёгкий труд, особенно в сегодняшнее непростое время. Именно люди в белых халатах всегда оказывают помощь всем, кто в ней нуждается, порой совершая невозможное», - сказал директор управления организации продаж РГС Среднерусского банка ПАО Сбербанк Виктор Лоскутов.

Среднерусский банк очень тесно сотрудничает с региональными учреждениями медицинской сферы: разрабатываются совместные цифровые проекты, ведутся исследования применения методов искусственного интеллекта для решения различных медицинских задач при помощи продуктов компаний экосистемы Сбера.