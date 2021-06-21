РИАМО (МЫТИЩИ) - 21 июн. В городском округе Мытищи заменили 25 лифтов в 11 многоквартирных домах, сообщается на сайте администрации горокруга.

В рамках реализации программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на территории Московской области и во исполнение краткосрочного плана программы капремонта на 2020-2022 годы в Мытищах планируется заменить 123 лифта в 31 жилом доме на сумму 417 миллионов рублей.

«На текущий момент в городском округе в рамках реализации краткосрочного плана заменены 25 лифтов в 11 домах на сумму 96,4 миллионов рублей», — сказал генеральный директор Фонда капитального ремонта Московской области Валерий Николов.

Лифтовой парк Московской области составляет порядка 54 тысяч единиц. До 2022 года в рамках утвержденного краткосрочного плана капитального ремонта запланировано заменить более 1,5 тысяч кабин.

В первую очередь в программу капремонта включается оборудование, срок эксплуатации которого превышает 25 лет. На сегодняшний день весь лифтовой парк, отработавший свой нормативный срок, заменен. С 2020 года программа по замене лифтов идет в плановом режиме. Все комплектующие, необходимые для проведения работ по замене лифтов, производятся на территории подмосковного региона. Прием выполненных работ проводится с обязательным участием надзорных органов и представителей общественности.

В Московской области реализуется самая масштабная программа в РФ по капитальному ремонту, в нее включено более 44 тысяч многоквартирных домов. Планы капитального ремонта рассчитаны до 2049 года. В ходе реализации программы капремонта Московской области с 2014 года произведен капитальный ремонт в более чем 13 тысячах домах. Улучшены жилищные условия порядка 2 миллиона жителей области.

Ознакомиться с адресной программой капремонта многоквартирных домов Московской области на 2020-2022 года жители могут на интерактивной карте Фонда капитального ремонта Московской области, размещенной на сайте Фонда.