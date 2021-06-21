РИАМО - 21 июн. Количество вызовов на единый номер спасения «112» от жителей и гостей Московской области за минувшую неделю составило порядка 300 тыс., сообщили РИАМО в пресс-службе ГК МО «Центр 112».

Из них более 126 тыс. звонков касались экстренного реагирования.

«Более 77% всех вызовов экстренных оперативных служб, поступивших в областную систему-112, было адресовано скорой медицинской помощи, порядка 20% - полиции и ГИБДД, остальные 3% - службе пожарной охраны, аварийной службе газовой сети, МЧС и другим службам», - сказали в пресс-службе.

Система-112 заработала в Подмосковье 1 июня 2015 года. Операторы принимают обращения 24 часа в сутки.

Алгоритм работы системы-112 позволяет оператору, принимающему звонок, одновременно вызвать на место происшествия и координировать работу сразу нескольких экстренных служб. Благодаря этому значительно сокращено время прибытия экипажей на сложные происшествия и ЧС, требующие комплексного реагирования.

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