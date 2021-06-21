РИАМО - 21 июн. С помощью нового сервиса для выездной вакцинации от коронавируса было оформлено 33 заявки, сообщила заместитель председателя правительства Московской области – министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

Региональные предприятия могут подать заявку на вакцинацию от коронавируса непосредственно в самих организациях. Заявку можно подать на сайте. После того, как предприятие оставит заявку, с ним свяжется медицинская организация и сообщит время и дату выезда.

«По выездам мобильных комплексов. Для того, чтобы организовать вакцинацию на предприятиях, мы на сайте создали форму, на которой каждое предприятие или СНТ может обратиться для того, чтобы заказать себе выездную бригаду», - сказала Светлана Стригункова в ходе совещания губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Она добавила, что было подано 33 заявки для вакцинации.

«У нас контроль (за работой выездных бригад – ред.) организован в ЦУР. То есть после того, как заявка подана, она передается в учреждение, ответственный от больницы связывается с предприятием и согласовывает дату и время для бригады», — добавила Стригункова.​

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