РИАМО (МЫТИЩИ) - 21 июн. С начала года в центр занятости городского округа Мытищи обратились более 2 300 человек, сообщается на сайте администрации горокруга.

Всего было трудоустроено 1 530 граждан, что составляет 63% от числа обратившихся: на 1 июня работодателями заявлена 1 461 вакансия, таким образом, на одну вакансию приходится 2,4 человека.

В настоящее время на регистрационном учете в качестве безработных состоит 3 573 человека. Уровень официально регистрируемой безработицы в Мытищах составляет 2,69%.

Как отмечается в материале, на профессиональное обучение направлено 123 человека по следующим специальностям: бухгалтерский и складской учет, графический дизайн, кадровое делопроизводство, водитель погрузчика, повар, парикмахер, массажист, оператор котельной, электромонтер, специалист в области государственных и муниципальных закупок.