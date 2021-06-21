РИАМО - 21 июн. Московские врачи вылечили от коронавирусной инфекции еще 3098 человек, всего болезнь победили 1 119 837 горожан, сообщает столичный оперштаб.

За сутки в городе было выявлено 7584 новых случая заражения, госпитализированы 1656 Covid-пациентов. На ИВЛ сейчас находятся 626 заболевших.

Также за минувшие сутки в мегаполисе скончались 79 пациентов с подтвержденным диагнозом пневмония и положительным результатом теста на Covid-19. С начала пандемии в городе скончались 21 512 человек.

За все время пандемии в Москве зафиксировано 1 294 154 случая заражения.

Москвичам напоминают, что победить пандемию можно с помощью вакцинации. Бесплатную прививку от коронавируса можно сделать по предварительной записи в одном из 100 пунктов на базе поликлиник. Без записи вакцинироваться можно в популярных общественных местах, где работают выездные бригады, а еще в павильонах «Здоровая Москва».

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