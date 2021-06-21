РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 21 июн. На территории Люберец за минувшую неделю произошло пять пожаров, сообщил на оперативном совещании в администрации округа заместитель начальника ФГКУ «16 ОФПС по Московской области» Максим Катаев.

«На минувшей неделе на территории гарнизона произошло шесть пожаров, в Люберцах - пять», - сказал Катаев.

По его словам, 16 июня на улице Гаршина в поселке Томилино горела кровля у пристройки производственного здания. 20 июня на улице Красная, дом 4 обгорела мебель в комнате консьержа, пострадавших нет.