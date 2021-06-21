РИАМО - 21 июн. В Подмосковье за три дня от коронавируса сделали прививку более 42 тыс. человек, темпы вакцинации растут, сообщила заместитель председателя правительства Московской области – министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

«По вакцинации на 20 июня план выполнен на 32,74%. За неделю мы вакцинировали 61 тыс. человек. <…> Если за неделю, как мы всегда сравниваем, вакцинировалось 61 тыс., то за последние три дня – это пятница, суббота, воскресенье – мы вакцинировали больше 42 тыс. человек», - сказала Стригункова в ходе совещания губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Она добавила, что в целом темпы вакцинации увеличились в 2-3 раза на территории всего Подмосковья.

Вакцинация в Подмосковье проводится бесплатно по полису ОМС. Жителей Московской области принимают в поликлиниках, МФЦ, торговых центрах, мобильных комплексах, а также в круглосуточных пунктах вакцинации в стационарах. Выбрать удобный пункт вакцинации можно на сайте.

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