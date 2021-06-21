РИАМО - 21 июн. На участие в акции «Вакцина наша – квартира ваша» заявки подали около 11 тыс. человек, в обработке находятся 4 тысячи заявок, сообщила заместитель председателя правительства Московской области – министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

В Подмосковье разыграют трехкомнатную квартиру среди тех, кто позаботится о своем здоровье и безопасности окружающих, сделав прививку от коронавируса.

«Наша акция, которую мы запустили, «Вакцина наша - квартира ваша» — на текущий момент (с 15 июня мы начали регистрацию) поданных заявок почти 11 тысяч <…>, 4 тысячи находится в обработке», - сказала Светлана Стригункова в ходе совещания губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами округов.

​Главным условием розыгрыша является то, что первый укол вакцины должен быть сделан с 15 по 25 июня в пункте, подведомственном Минздраву Подмосковья. Участником акции может стать любой гражданин РФ старше 18 лет, причем место регистрации не имеет значения.

После того как введен первый компонент вакцины необходимо подать заявку на портале «Госуслуги». Для этого нужно перейти по ссылке, заполнить свои данные (ФИО, дата рождения, СНИЛС, паспорт, полис ОМС), подтвердить согласие с правилами проведения розыгрыша, получить код участника.

Приз – 3-комнатная квартира площадью 74,9 кв. м - расположен в ЖК «Новая Пролетарка» в Серпухове. Новый жилой комплекс находится на территории границы заповедника, в шаговой доступности от соснового бора и реки Нары.

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