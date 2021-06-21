РИАМО (МЫТИЩИ) - 21 июн. В городском округе Мытищи определены финалисты конкурса на соискание театральной премии имени Станислава Железкина, сообщается на сайте администрации горокруга.

Завершился отборочный этап конкурса на соискание премии Железкина, по итогам заседания жюри определились 9 финалистов в трех номинациях.

В номинации «Лучший любительский спектакль» первое место получила постановка «Добрый человек из Сычуани» (Народный театр-студия «Новая сцена», МОУ СШ №2, город Переславль-Залесский, Ярославская область), 2 место - «Дом Бернарды Альбы» (МБУ Щелково по работе с молодежью «Комплексный досуговый центр «Навигатор», театр-студия «Трамвай»), 3 место - «Свой путь» (Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Александровский Дом культуры» народный театр-студия «Закулисье», город Пушкин, поселок Александровская).

В номинации «Лучший кукольный спектакль для детей» первое место заняла «Белоснежка и Алоцветик» (ГАУ «Курганское Театрально-Концертное учреждение Курганский театр кукол «Гулливер»), 2 место - «Загадка козьей хатки» (МАУ «Театр актера и куклы «Петрушка», город Сургут, Тюменская область), 3 место - «Ленинградский дворик» (Негосударственный театр кукол «Конфитюр», город Санкт-Петербург).

Как отмечается в сообщении, в номинации «Лучший кукольный спектакль для взрослых» первое место получил спектакль «Пиковая дама» (ГБУК «Волгоградский областной театр кукол»), 2 место - «Кроткая» (ГАУК Республики Татарстан «Набережночелнинский государственный театр кукол»), 3 место- «Почему нет рая на земле» (АНО «Театр куклы», театр «ТриЧетыре» город Санкт-Петербург). Вручение премии планируется в день памяти Железкина 17 сентября.