РИАМО - 21 июн. В Подмосковье наращиваются темпы по вакцинации от коронавируса на предприятиях, лидерами по вакцинации на предприятиях являются Пушкино, Раменское и Подольск. Об этом сообщила заместитель председателя правительства Московской области – министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

«Вакцинация на предприятиях. Тоже темпы увеличили значительно. Вместо 550 предприятий, которые мы мониторили раньше, сейчас в мониторинге 615 крупных и средних, которые мониторятся Мининвестом. Отмечаем очень хорошую динамику», - сказала Светлана Стригункова в ходе совещания губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Она отметила, что лидерами по вакцинации на предприятиях являются Пушкино, Раменское и Подольск. Среди отстающих – Химки, Коломна, Богородский округ, Протвино и Красноармейск. ​

Региональные предприятия могут подать заявку на вакцинацию от коронавируса непосредственно в самих организациях. Заявку можно подать на сайте. После того, как предприятие оставит заявку, с ним свяжется медицинская организация и сообщит время и дату выезда.

Главное о вакцинации от коронавируса в Подмосковье>>