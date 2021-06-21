РИАМО - 21 июн. За последние сутки в столице выявили 7584 случая заражения коронавирусом, с начала пандемии в городе выявили 1 294 154 случая инфицирования, сообщает московский оперштаб.

Прошлая неделя в Москве была объявлена нерабочей из-за резкого роста числа новых случаев заражения. Специалисты советуют обезопасить себя от инфекции, сделав прививку от коронавируса.

В мегаполисе привиться можно в городских поликлиниках и мобильных пунктах. Вакцинацию проводят бесплатно. Привиться могут горожане старше 18 лет.

В Москве нужно надевать маски и перчатки во всех общественных местах. За невыполнение этого правила предусмотрен штраф.

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