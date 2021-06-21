РИАМО (МЫТИЩИ) - 21 июн. В городском парке культуры Мытищ прошла интерактивная программа для детей в рамках акции «Спасибо врачам», сообщается в Instagram-аккаунте дворца культуры «Яуза».

Участники поблагодарили работников медицины за их труд и высказали самые добрые пожелания. Заслугу врачей отметили в развлекательных программах, где задавались вопросы в области здравоохранения и проводились познавательные игры для детей. Жители подготовили флешмоб в знак благодарности врачам, был снят ролик.

Как отмечается в материале, популярность и уважение к этой профессии растет с каждым днем, дети хотят бороться за здоровье людей.

«Надеемся в ближайшем времени ситуация в стране стабилизируется и нам не придется прибегать к помощи врачей, которые и так работают на износ. Но можно уверенно сказать, что растут достойные приемники. Мы говорим: спасибо врачам!» - уточняется в материале.