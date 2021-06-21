РИАМО (МЫТИЩИ) - 21 июн. В городском округе Мытищи школьникам рассказали о правилах пожарной безопасности в период летних каникул, сообщается в Instagram-аккаунте ОНД И ПР по гороокругу.

Профилактическая работа с детьми очень важна. Взрослые неустанно должны заботиться о безопасности подрастающего поколения. Инспекторы надзорной деятельности и профилактической работы в период летних каникул усиливают работу по предупреждению пожаров.

Специалисты напомнили школьникам правила пожарной безопасности на природе. Рассказали, что ни в коем случае нельзя делать, чтобы не допустить пожара. Напоминать детям о правилах пожарной безопасности необходимо постоянно, чтобы выполнение этих требований дошло до автоматизма.

Практика показывает, что там, где среди детей проводится разъяснительная работа, направленная на предупреждение пожаров, опасность их возникновения сводится к минимуму.