РИАМО - 21 июн. До 10 июля в Подмосковье планируется развернуть еще 1,5 тысячи больничных коек для пациентов с коронавирусом. За прошлую неделю число коек увеличили на 2 тысячи, сообщила заместитель председателя правительства Московской области – министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.
Она добавила, что количество коек, развернутых за прошедшую неделю, увеличилось на 2 тысячи, или на 20%. Среднесуточное количество госпитализаций составляет чуть более тысячи человек.
Стригункова отметила, что до 10 июля планируется развернуть 1,5 тысячи коек.
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