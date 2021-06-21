РИАМО - 21 июн. Парки и скверы должны быть комфортными и гармоничными для жителей Подмосковья, также там необходимо соблюдать все санитарные нормы, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Эта работа (по благоустройству общественных пространств – ред.) должна вестись очень внимательно, потому что мало облагородить парк или создать комфортную зону рекреации. Важно, чтобы все там гармонично работало, жителям было удобно», - сказал Воробьев в ходе совещания с руководящим составом правительства Подмосковья и главами округов.

Он отметил, что в парках должны быть установлены удобные скамейки и другие необходимые условия для комфорта местных жителей.

Кроме того, глава региона подчеркнул, что в общественных пространствах также должны соблюдаться все санитарные нормы.

«Сейчас в парках много посетителей. И здесь я обращаю внимание на соблюдение всех санитарных норм. От этого никуда не денешься и недооценивать эту ситуацию было бы тоже неправильно», - добавил губернатор.