РИАМО - 21 июн. Парки и скверы должны быть комфортными и гармоничными для жителей Подмосковья, также там необходимо соблюдать все санитарные нормы, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Он отметил, что в парках должны быть установлены удобные скамейки и другие необходимые условия для комфорта местных жителей.
Кроме того, глава региона подчеркнул, что в общественных пространствах также должны соблюдаться все санитарные нормы.
«Сейчас в парках много посетителей. И здесь я обращаю внимание на соблюдение всех санитарных норм. От этого никуда не денешься и недооценивать эту ситуацию было бы тоже неправильно», - добавил губернатор.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии