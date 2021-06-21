РИАМО - 21 июн. В 2021 году запланировано открытие 2 новых станций будущего МЦД-4, а также 4 реконструируемых станций, сообщает пресс-служба Московской железной дороги.

Речь идет о новых станциях Минская и Аминьевская и о реконструируемых станциях - Толстопальцево, Кокошкино, Матвеевская, Апрелевка.

Сейчас идет подготовка к запуску станции Кокошкино. В высокой степени готовности находится станция Апрелевка, реконструкция которой завершится летом 2021 года.

Рабочие ведут строительство на станциях Толстопальцево, Матвеевская, Аминьевская. Эти станции планируют открыть осенью. Открытие станции Минская запланировано на конец 2021 года.

Пассажирская инфраструктура остановочных пунктов выполняется в едином архитектурном стиле Московских центральных диаметров и отвечает всем современным требованиям комфорта и безопасности.

Все станции оборудуют высокими платформами с навесами на всю длину для защиты пассажиров от осадков, удобной навигацией. Безопасный переход через железную дорогу и выход на платформы обеспечат подземные и надземные пешеходные переходы с вестибюлями, оборудованные лифтами и эскалаторами для удобства маломобильных пассажиров.

Сейчас на этом направлении МЖД построено 5 станций (Победа, Санино, Мичуринец, Крекшино, Внуково) из 14, которые войдут в будущий МЦД-4.

Какие станции МЦД откроют в 2021 году>>