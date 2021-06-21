РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 июн. В Подольске ночью поливают асфальт и цветники водой, чтобы избежать последствий жары, сообщила администрация округа.

После жаркого дня улицы города освежают. Ночью в зоне ответственности Подольского комбината благоустройства проводят влажную уборку и полив цветников.

Асфальт поливают водой, чтобы покрытие не слишком раскалялось, иначе по нему будет невозможно передвигаться. Также горячий асфальт может таять.

В Московском регионе установилась аномально жаркая погода. Среднесуточная температура ожидается выше климатической нормы более чем на 7 градусов.