РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 21 июн. Щелковские полицейские задержали местного жителя, который подозревается в присвоении чужого транспортного средства, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В полицию поступило заявление от 52-летнего местного жителя. Он рассказал о том, что его знакомый, находясь у него в гостях в микрорайоне Богородский, попросил разрешения воспользоваться его автомобилем, после чего присвоил транспортное средство себе и не вернул его. Сумма ущерба составила 350 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска по подозрению в совершении данного преступления задержали местного жителя 24 лет. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение или растрата».

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.