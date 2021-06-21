РИАМО - 21 июн. Новые формы поддержки многодетных семей были приняты в России, информационный блок должен подробно рассказать людям о них, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Ранее президент России Владимир Путин выступил на ХХ съезде «Единой России». Он предложил освободить от уплаты налога на доход от продажи жилой недвижимости семьи с двумя и более детьми, если в течение календарного года они направляют полученные средства на покупку нового жилья.

«Приняты новые формы поддержки многодетным семьям. Я также прошу наш информационный блок доходчиво рассказать о том, какие дополнительные возможности могут быть предоставлены в части ипотечных кредитов, дополнительной помощи многодетным семьям и тех, у кого рождаются дети», - сказал Воробьев в ходе совещания с руководящим составом правительства Подмосковья и главами округов. ​

Он подчеркнул, что также в регионе должна быть организована активная обратная связь.

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