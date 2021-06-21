РИАМО - 21 июн. В Подмосковье запустили программу догазификации, в ней смогут принять участие 300 тыс. человек, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Сегодня мы даем старт очень мощной, заметной программе догазификации. Догазификация – это, значит, населенный пункт, к которому уже подведен газ, соответственно уже по нашей программе будет доставлен до каждого дома. До дома каждого, кто изъявит желание», - сказал Воробьев в ходе совещания с руководящим составом правительства Подмосковья и главами округов.

Он добавил, что по программе догазификации 300 тысяч человек должны в течение следующих 1,5 лет получить эту услугу. ​

Для того, чтобы стать участником программы, необходимо наличие официально зарегистрированной постройки на участке. График работ можно посмотреть на сайте министерства энергетики Московской области.

Запуск программы позволит жителям газифицированных населенных пунктов Подмосковья не платить за подведение топлива к участку. Житель берет на себя только расходы на подключение и установку газового оборудования на участке собственника домовладения.

Путин подписал закон о социальной газификации>>