РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 21 июн. Свыше 100 инфицированных Covid-19 жителей подмосковного Красногорска попали в больницу за сутки, сообщил глава горокруга Алексей Спасский.

«Вакцинация от Covid-19 – самый надежный способ обезопасить себя и близких. Заболеваемость по-прежнему высокая, растет госпитализация: за сутки в больницу с диагнозом коронавирусная инфекция попали 113 жителей нашего округа», - написал Спасский в своем Telegram-канале.

Он добавил, что 42 тысячи красногорцев сделали прививку, при этом за минувшую неделю вакцинацию прошли 3 тысячи человек.

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