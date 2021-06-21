РИАМО - 21 июн. Количество жителей Подмосковья, которые записались на прививку от коронавируса, увеличилось в 4-4,5 раза, но регион своевременно получает новые дозы вакцины, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Мы видим большое количество желающих седлать вакцину даже в ночное время. <…> Запись увеличилась в 4-4,5 раза. Спасибо огромное министерству здравоохранения России. Мы своевременно получаем новые дозы вакцины», - сказал Воробьев в ходе совещания с руководящим составом регионального правительства и главами округов.

Он добавил, что ситуация с коронавирусом остается тяжелой. За прошедшую неделю в больницы поступило около 1,5 тыс. человек, у которых диагностировали Covid-19.

Вакцинацию проводят только лицам старше 18 лет и после осмотра врача. Сделать прививку можно в поликлиниках, торговых центрах, МФЦ.

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