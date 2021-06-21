РИАМО - 21 июн. Отраслевикам необходимо будет подготовить заявки по развитию Подмосковья в рамках выполнения распоряжений президента России Владимира Путина, которые он дал на съезде партии «Единая Россия», сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Ранее Путин выступил на ХХ съезде «Единой России». Глава государства подчеркнул, что у партии ключевая роль в реализации послания президента, стратегические цели и планы обозначены в указах и конкретизированы в послании президента Федеральному собранию. Путин, в частности, отметил, что необходимо поддержать за счет федеральных ресурсов региональные проекты по модернизации и строительству систем жизнеобеспечения.

«Я прошу своевременно наших отраслевиков подготовить аргументированные заявки по разным направлениям – это и дороги, и строительство школ, и все, что касается создания рабочих мест. Нам очень важно с поддержкой, опорой федерального правительства реализовать все приоритетные направления нашей дальнейшей деятельности», - сказал Воробьев в ходе совещания с руководящим составом правительства Подмосковья и главами округов. ​

Ранее губернатор отмечал, что в последние 9 лет в Подмосковье строят школ и детских садов больше, чем во всех регионах России. Так регион борется с образовавшимся ранее дефицитом мест в образовательных учреждениях.

Воробьев отметил важность взаимодействия с центральными федеральными структурами>>