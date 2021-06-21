РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 21 июн. За минувшую неделю в городском округе Люберцы было зарегистрировано более 2,1 тыс. обращений в полицию от жителей, сообщил на оперативном совещании в администрации муниципалитета заместитель начальника МУ МВД России «Люберецкое» Максим Фоменко.

«Зарегистрировано 2 153 обращения, из них 259 происшествий, из них 51 преступление: одно убийство, один грабеж, 17 краж, 11 фактов изъятия наркотических веществ», - сказал Фоменко.

Он также отметил, что произошло 152 ДТП, еще есть один пострадавший.