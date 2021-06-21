РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 21 июн. В подмосковном Щелкове депутаты и молодогвардейцы проверили ход строительства улицы Пушкина, сообщает пресс-служба местного отделения ВПП «Единая Россия».

Проверка прошла в рамках партийного проекта «Городская среда», в ней участвовали депутат совета депутатов Ксения Королева, секретарь первичного отделения партии Антон Малинин и руководитель местного отделения «Молодой Гвардии» Филипп Чернов. В ходе проверки были выявлены торчащие металлические прутья, представляющие опасность для проходящих жителей. Участники выездной комиссии сразу связались с ответственными лицами и попросили устранить данные замечания.

«Обновленная улица станет красивой пешеходной зоной для тех, кто идет на работу и кто просто гуляет. Путь от молодежной набережной до железнодорожной станции Воронок станет приятнее и комфортнее», - сказал Чернов.

По планам на улице Пушкина будет модернизировано освещение, в том числе создана ландшафтная подсветка, и реконструированы входные группы во дворы. На всем протяжении бульвара высадят цветущие кустарники и деревья.