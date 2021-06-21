РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 21 июн. АО «Мособлэнерго» обеспечило новыми кабельными линиями жилой дом в городском округе Дзержинский, сообщает АО «Мособлэнерго».

Девятиэтажное здание расположено по адресу: улица Лермонтова, дом 14. Работы проводились в рамках инвестиционной программы, реализуемой ежегодно компанией, для повышения надежности электроснабжения жильцов.

На линии был заменен кабель общей протяженностью 500 м. В многоквартирном доме проживает более 120 человек.