РИАМО - 21 июн. Центр имени Гамалеи готовится начать клиническое исследование вакцины от коронавируса «Спутник V» для подростков 12-17 лет, проводится отбор добровольцев, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«В начале июля в столице начнется клиническое исследование вакцины «Спутник V» для подростков 12-17 лет. Так же, как и до этого для граждан старше 18 лет, исследование будет проходить в три фазы – по уже отработанной технологии», - сказала Ракова.

По ее словам, 1 и 2 фазы исследования будут проводиться на базе двух ведущих детских больниц столицы – Морозовской детской больницы и Детской больницы им. З.А. Башляевой, а 3 фаза - в детских поликлиниках столицы.

«По результатам можно будет принять решение о включении подростков в программу вакцинации от новой коронавирусной инфекции. Всего в исследовании примут участие 350 человек – 100 человек в рамках 1 и 2 фаз исследования, 250 человек – в 3 фазе. Сейчас мы проводим предварительный набор добровольцев для участия в 1 и 2 фазах исследования», – объяснила вице-мэр.

Чтобы принять участие в исследовании, у подростков не должно было быть коронавируса ранее, они также не должны не иметь противопоказаний, включая перенесенную в последние две недели ОРВИ или прививку от другой болезни.

Подросткам введут меньшую дозу препарата «Спутник V». По словам Раковой, им обязательно проведут все исследования, сделают ПЦР-тестирование. Исследование продлится год. За детьми постоянно будут наблюдать врачи.

«Для вакцинации после введения первого и второго компонентов подростки в течение трех дней будут находиться в стационаре в изолированном боксе, где их еще раз осмотрят перед вакцинацией и потом будут наблюдать за их самочувствием в течение 48 часов после вакцинации», - отметила Ракова.

По словам заммэра, после этого подростки должны будут еще несколько раз посетить больницу для сдачи анализов. При этом на протяжении всего исследования они будут вести дневник самонаблюдения в специальном мобильном приложении, а их самочувствие врачи будут контролировать по телефону.

В Москве пункты вакцинации от Covid-19 работают на базе городских поликлиник. Они открыты ежедневно с 08:00 до 20:00. Кроме того, прививку можно сделать в торговых центрах, частных медицинских клиниках. Исключительно для вакцинации жителей работают и павильоны «Здоровая Москва» в парках.