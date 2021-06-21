РИАМО (БАЛАШИХА) - 21 июн. В Балашихе более года назад пропала 62-летняя Тазагуль Мадаминова, разыскиваемая нуждается в медицинской помощи, сообщается в группе поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» в соцсети «ВКонтакте».

С 20 июня 2020 года ее местонахождение неизвестно.

Рост женщины: 165 сантиметров, она худощавого телосложения, волосы черные с сединой, собраны в пучок, глаза карие. Была одета в цветное платье с длинным рукавом, розовые тапочки.

Нуждается в медицинской помощи

Волонтеры просят всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемой, сообщить по телефону: 8(800)700-54-52 или по номеру 112.