РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 21 июн. В подмосковном Красногорске разыскивают 36-летнюю Марину Киселеву, местонахождение которой неизвестно с 14 июня, сообщается в группе «Инфорг Лизаалерт» в соцсети «ВКонтакте».

Приметы пропавшей: рост 160 см, худощавое телосложение, черные волосы, светло-серые глаза. В день пропажи женщина была одета в светлую куртку с красной вставкой, светлую футболку с кошкой, джинсы.

С собой у нее был светлый рюкзак.

Информацию о местонахождении Киселевой можно сообщить на горячую линию отряда «Лиза Алерт»: 8(800)700-54-52 или на единый номер служб спасения 112.