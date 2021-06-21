РИАМО - 21 июн. В столице более 38 тыс. подростков занимаются волонтерской деятельностью, при этом около 13 тыс. горожан старше 14 лет зарегистрированы на сайте ресурсного центра «Мосволонтер», сообщает пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики Москвы.

В прошлом году с участием юных волонтеров прошли 54 мероприятия, среди которых «Российская креативная неделя» и конкурс «Доброволец Москвы». Еще подростки присоединились к добровольческому корпусу 75-летия Победы.

«С начала этого года юные волонтеры участвовали в 43 программах и акциях. Среди них «Поздравь ветерана», «Накорми друга» и «Весенняя неделя добра», а также серия мероприятий «Семь лет добрых дел» ко дню рождения «Мосволонтера», – сказала заммэра города - глава аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

Она уточнила, что у всех ребят разные истории вступления в ряды добровольцев, но всех их объединяет желание помогать другим и делать этот мир добрее.

Поощрения

Организаторы акций часто готовят для добровольцев различные поощрения. Им вручают грамоты, бесплатные билеты на разные культурные мероприятия, сувениры и многое другое.

Движение волонтеров в городе поддерживают многие вузы. Так, в некоторых учебных учреждениях будущим абитуриентам-добровольцам могут прибавить баллы при поступлении, также они могут рассчитывать на повышенную стипендию.

Большая семья

Москвич Иван Шумский в движении добровольцев с 14 лет. Он участвовал в международной программе «Футбол для дружбы», в рамках нее волонтер побывал на открытии чемпионата мира по футболу в 2018 году. На сегодняшний день в его копилке уже около 40 мероприятий различного уровня.

В этом году Шумский заканчивает обучение в школе и помогает «Мосволонтеру» с проведением обучающих программ.

«Волонтеры – это одна большая семья. Мы все помогаем друг другу не только в рамках мероприятий, но и в обычной жизни. Добровольчество позволяет узнать очень много новых, крутых людей. Опыт, на мой взгляд, еще одна очень важная вещь. Работа в команде, умение распределять обязанности и многое другое – все это дает волонтерство», – сказал Шумский.

Пример для сверстников

16-летняя Самира Бабаева присоединилась к добровольцам 3 года назад.

«Волонтером я стала благодаря двум людям: своей тете и учительнице обществознания Молокиной Наталье Ивановне. Тетя часто бывала в больницах из-за госпитализаций моего брата и каждый раз, возвращаясь домой, с энтузиазмом рассказывала о добровольцах, которые раздавали маленьким пациентам подарки, поддерживали их своими выступлениями», – поделилась воспоминаниями Бабаева.

Школьница планирует поступать в медицинский вуз, а на сегодняшний день активно участвует в различных акциях «Мосволонтера».

Активность Бабаевой стала примером для многих ее сверстников. Девушка вместе с подругами из отряда «Открытые сердца» рассказала о добровольческих вакансиях у себя в школе. После рассказа к волонтерам присоединились несколько ее знакомых, а еще родная сестра и одноклассницы.

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