РИАМО - 21 июн. Министерство экономического развития России раскритиковало проект МВД РФ, согласно которому водителей собирались штрафовать за неработающую антиблокировочную тормозную систему (АБС) и систему очистки фар, эти ограничения в ведомстве сочли излишними, пишет газета «Коммерсант».

В министерстве считают, что такие поломки прямо не угрожают безопасности движения, а положения документа «избыточны» и «приводят к необоснованным расходам».

В действующем перечне указаны неисправности, при выявлении которых инспектор может применить ст. 12.5 КоАП (штраф от 500 руб.). Текущую редакцию перечня признали устаревшей, поэтому в 2020 году МВД представило новую версию, которая сейчас проходит экспертизу.

В Минэкономразвития России считают, что из списка нужно убрать конкретно неработающую АБС (если она предусмотрена в заводской комплектации автомобиля) и неисправность фароочистителей. В ГИБДД готовы доработать правила.

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