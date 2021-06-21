РИАМО - 21 июн. После решения об обязательной вакцинации сотрудников сферы торговли и услуг в Москве оптовые участники рынка и производители продуктов питания ожидают, что их тоже обяжут привиться от Covid-19, пишет газета «Коммерсант».
Ранее главный государственный санитарный врач по Москве Елена Андреева обязала провести вакцинацию от коронавируса 60% человек, работающих в сфере услуг, до 15 августа. До 1 июля в городе создадут информационную систему для контроля за вакцинацией.
Ассоциация «Русбренд» (PepsiCo, Nestle, Unilever, Procter & Gamble и др.) попросила мэра Москвы Сергея Собянина разъяснить постановление главного санитарного врача, потому что определение «сфера торговли» не обладает достаточной степенью правовой определенности и может распространяться и на производителей, импортеров и оптовых поставщиков товаров повседневного спроса (FMCG).
У многих производителей есть распределительные центры, которые относят к торговле. В оптовом сегменте работники контактируют минимально, поэтому представители отрасли считают, что оптовое звено вакцинация вряд ли затронет.
В Москве пункты вакцинации работают на базе городских поликлиник. Они открыты ежедневно с 08:00 до 20:00. Кроме того, прививку можно сделать в торговых центрах, частных медицинских клиниках. Исключительно для вакцинации жителей работают и павильоны «Здоровая Москва» в парках.
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