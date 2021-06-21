РИАМО - 21 июн. Нагретый на солнце мобильный телефон нельзя резко охлаждать, сообщил старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко.

«Есть риск, что во время зарядки температура устройства может доходить до 50 или 60 градусов. Если на него в этот момент настроить кондиционер для охлаждения, то из-за перепада температуры внутри устройства может образоваться конденсат. Это очень негативно повлияет на работу любой электроники», – сказал Кузьменко в эфире радио Sputnik.

Поэтому эксперт советует выключить телефон и убрать его просто в темное место, а не в холодильник.

По словам Кузьменко, если смартфон сильно нагрелся и не выключился, то, значит, это допустимая температура. Но прямые солнечные лучи могут сильно повредить телефон или расплавить зарядку, если падают прямо на нее.

«Это чревато тем, что пластик может размягчиться или вовсе расплавиться, из-за чего контакты потеряют свою изоляцию, что может привести к короткому замыканию. В такой ситуации может быть даже возгорание самого устройства или адаптера питания, когда вы их вновь вставите в розетку», – предостерег Кузьменко.

В ближайшие дни в Подмосковье и столице продержится аномальная жара с температурой воздуха 30-35 градусов на солнце. В регионе объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности. Среднесуточная температура будет выше климатической нормы более чем на 7 градусов.